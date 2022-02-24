استعرض “أوبريت التأسيس” على مسرح محمد عبده أرينا- بوليفارد الرياض” تسع لوحات ملحمية مسرحية وغنائية وتاريخية ارتبطت بيوم التأسيس احتفاء بهذه المناسبة الغالية.

كلمات الأوبريت كتبها الشعراء: الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومحمد العنزي ونايف صقر وأحمد علوي ونجلاء المحيا، ولحنها تاريخيًا: سهم، وناصر الصالح، ونواف عبدالله.

وتغنى في أوبريت التأسيس: فنان العرب محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله، ماجد المهندس، راشد الفارس، وداليا مبارك.

وبدأت الليلة بالسلام الوطني، تلاه انطلاق لوحات “أوبريت التأسيس”.. وحملت اللوحة الأولى عنوان “رمز التأسيس” من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، وغناء محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس.

اللوحة الثانية عنوانها “رمز الشجاعة” من كلمات الشاعر محمد سليمان العنزي وألحان ناصر الصالح وتوزيع عدنان عبدالله وغناء راشد الفارس.

وكتب الشاعر العنزي أيضًا اللوحة الثالثة “رمز الانطباع” التي لحنها نواف عبدالله، وشهدت غناءً تمثيليًا غربيًا قدمه وليد سلطان.

أما اللوحة الرابعة “رمز العطاء”، واللوحة الخامسة “رمز الفداء”، واللوحة السادسة “رمز التوحيد” فجميعها من كلمات الشاعرة نجلاء المحيا وقام بتلحينها “سهم”، فيما غنت داليا مبارك اللوحتين الأربعة والخامسة، وغنى ماجد المهندس اللوحة السادسة.

أيضًا لحن “سهم” اللوحة السابعة “رمز العزم” التي كتبها الشاعر نايف صقر، وغناها محمد عبده، وكذلك اللوحة الثامنة “رمز المستقبل” التي كتبتها نجلاء المحيا وغناها عبدالمجيد عبدالله.

أما اللوحة التاسعة “يوم بدينا” تم غناؤها جماعيًا بمشاركة المطربين محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس وراشد الفارس وداليا مبارك، واللوحة كتبها الشاعر أحمد علوي، ولحنها نواف عبدالله، وتولى توزيعها موسيقيا هشام السكران، واختتم الأوبريت بتقديم العرضة السعودية.