دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب وروسيا إلى تقديم ضمانات أمنية لبلاده، مشيرًا إلى أن الخطوات الأوكرانية المقبلة تتوقف على التصرفات الروسية.

أوكرانيا تسمح بحمل السلاح

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه لا يستطيع توقع تصرفات الانفصاليين المدعومين من روسيا، معتبرًا أن تصرفات روسيا تشكل تهديدًا للمنطقة برمتها.

وفي ذات السياق صدّق البرلمان الأوكراني “الرادا العليا” اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإلغاء القيود على حيازة مواطني البلاد لبعض فئات الأسلحة النارية، وهو القرار الذي جاء بتصويت 274 من أصل 352 نائبًا.

تفاصيل مشروع القانون

وينص مشروع القانون على الشروط والإجراءات الخاصة بإصدار رخص حيازة الأسلحة النارية المدنية إلى أفراد وكيانات وتصنيف أنواع “الأسلحة النارية المدنية”، ويسمح للمواطنين باستخدام الأسلحة النارية المدنية للدفاع عن حياتهم وصحتهم وممتلكاتهم، أو في حال “الضرورة القصوى”، وذلك شريطة أن يبلغ حائز السلاح عدوه بنيته إطلاق النار.

وتقضي الوثيقة بحظر استخدام الأسلحة النارية ضد النساء الحوامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر، إلا في حالات تنفيذ أفراد من هذه الفئات عمليات سطو مسلح.

وتنص مذكرة توضيحية تم تقديمها مع مشروع القانون في الرادا على أن هذه المبادرة التشريعية تأتي لأن “الدولة لا تزال عاجزة عن حماية مواطنيها من اعتداءات إجرامية”، مرجحة أن رفع القيود عن حيازة الأسلحة سيصبح “عامل ردع لجزء ملموس من المجرمين”، فيما يحتاج مشروع القانون بغية تمريره في الرادا إلى تصديق البرلمانيين في أوكرانيا عليه بالقراءة الثانية.