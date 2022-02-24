طلبت أوكرانيا من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا عقب الهجوم العسكري الروسي الذي تعرضت له صباح اليوم الخميس.

غزو شامل:

وأغلقت أوكرانيا الخميس مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، فيما غرد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قائلاً إن بلاده تواجه “غزواً شاملاً”.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع الروسية، قولها إنها لا تستهدف المدن الأوكرانية بضربات صاروخية أو مدفعية، بل تهاجم البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مواطنيه على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

وقال زيلينسكي: “نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر”.