تلقى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن بلاغًا من أمن الطرق بالمحافظة بوجود حادث مروري على طريق سامودة.

وباشر الحادث فرقة من المكتب وتم الحصول على بيانات صاحبها من خلال الشريحة الإلكترونية والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

عدد من الإصابات

ونتج عن الحادث وقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى مستشفيات المحافظة لتلقي الرعاية الصحية.

ومن جهته شدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري على أصحاب الإبل بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني على الترقيم الإلكتروني للإبل.

وناشد المطيري، أصحاب الإبل أهمية المحافظة عليها وعدم تركها على الطرقات العامة للحفاظ على أرواح المواطنين.