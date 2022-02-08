تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة تمديد فترة التقديم على تملك الأراضي عبر منصة إحكام العقارية، يأتي ذلك استجابة لشكاوى الملاك من ضيق الوقت المتاح لإنهاء اشتراطات التقديم في المكاتب الهندسية، وفقا لـ”العربية”.

وكان مجلس الشورى قد طالب في وقت سابق، الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام “سنة” قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام”.

ويؤكد المواطنون أن التمديد سيمنح الفرصة للكثير منهم لتقديم طلباتهم لتملك العقارات والأراضي.

ما هي منصة إحكام؟

هي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة لاستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، وتفصيلاً فإن منصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات ( إحكام ) المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها.

اختصاصات الأمانة العامة للمنصة

– النظر في طلبات التملك

– النظر في طلبات التعديل

– النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط

– النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين

الهدف من لجان النظر في الطلبات

– المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة

– تعزيز مبادئ العدالة و الشفافية والموثوقية

– دراسة الطلبات ويتم رفع بــ التوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك

اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات

– أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

– ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات

– أﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻹﺣﻴـﺎء اﻟﺼـﺎدر

– ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (21679) وﺗﺎرﻳﺦ 1387\11\9 ﻫ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات

– ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ وﻣﻨﻬﺎ :

– بيانات العقار

– نوع العقار

– نوع الوثيقة

– مساحة العقار متر مربع

– موقع العقار

– نوع الطلب

– صورة من الهوية الوطنية لصاحب الطلب ومن يمثله

– صورة من سجل الجهة في حالة كانت المدعي شخصية اعتبارية

– صورة من بيانات الوكيل أو المحامي (إن وجد)

– صورة من الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي

– رفع ﻣﺴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت وﻧﻮع اﻟﻌﻘﺎر وﻣﻮﻗﻌﻪ وﺣﺪوده وأﺿﻼﻋﻪ وﻣﺴﺎﺣﺘﻪ (إن وجد)

– وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ أو اﻹﺣﻴﺎء

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟطلبات التعديل

– يقدم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ومنها :

– بيانات العقار

– نوع العقار

– نوع الوثيقة

– مساحة العقار متر مربع

– موقع العقار

– نوع الطلب

– نوع التعديل الشكلي

– صورة من الهوية الوطنية لصاحب الطلب ومن يمثله

– صورة من سجل الجهة في حالة كانت المدعي شخصية اعتبارية

– صورة من بيانات الوكيل أو المحامي (إن وجد)

– صورة من الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي