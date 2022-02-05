أُخلي موقع سقوط الطفل المغرب ريان من معدات الحفر لإفساح المجال لفرق الإنقاذ لإخراجه.

طاقم طبي ينتظر الطفل ريان:

وقالت مصادر طبية: إنه تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكي، وطاقم طبي وتمريضي متخصص في الإنعاش، من أجل التكفل بالطفل ريان بعد إخراجه.

وذكر مصدر مسؤول أن فرق التدخل والإنقاذ بقيت مرابطة بعين المكان منذ وقوع الحادث، وقد واجهت صعوبات عدة، لاسيما انهيار التربة ووجود كتل صخرية في بعض الطبقات.

دعامات جديدة:

وفي وقت سابق قامت عناصر الوقاية المدنية بتثبيت دعامات جديدة من أجل حماية أعضاء فرق إنقاذ الطفل خلال عملية الحفر المتواصلة.

وأفاد عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان، أن العملية تتواصل بشكل حثيث إلى غاية الحين، بينما يتم تثبيت دعامات أسمنتية من أجل حماية عناصر الإنقاذ.

وكان من المقرر استخراج الطفل صباح اليوم، السبت لكن تسببت صخرة في تأخير عملية انتشال الطفل من الحفرة التي وقع فيها قبل حوالي 5 أيام.