أصدرت إدارة نادي نجران بيانًا رسميًّا، مساء الاثنين، تعرب عن استياءها من الأخطاء التحكيمية التي تشهدها مباريات الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

إدارة نجران تنتقد الأخطاء التحكيمية:

وجاء البيان كالتالي: “تعرب إدارة نادي نجران عن استغرابها الكبير لما يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم، من القرارات التحكيمية المجحفة والمتتالية من قبل الطواقم التحكيمية، في مبارياته في دوري يلو للمحترفين”.

وتابع: “وآخرها ما شهدته المواجهات في الجولتين السابقتين أمام الشعلة وهجر باحتساب هدفين غير صحيحين مع وجود تقنية VAR التي توسمنا في تواجدها ارتفاع نسبة القرارات الصحيحة، لكن ومع تلك الكوارث نعتقد بأننا أصبحنا من حيث أمسينا”.

وأضاف البيان: “في مباراتنا مع هجر هناك ركلة جزاء لنا وطرد واضح وصريح لأحد لاعبي هجر تجاوزها حكام تقنية VAR بلا أي مبرر لتجاوز تلك الأخطاء التي أقل ما يمكن وصفها بأنها نحر لعدالة المنافسة، حيث كان لتلك القرارات أثر بالغ على رصيد الفريق النقطي في منافسات الدوري”.

المطالبة باتخاذ خطوات عاجلة:

وواصل بيان نادي نجران: “ونحن نطالب المسؤولين باتخاذ خطوات عاجلة تحفظ حقوق النادي وتحد من الاحتقان المتزايد حيال القرارات التحكيمية التي تشهدها مبارياتنا ضمن منافسات دوري يلو للمحترفين”.

وجاء في ختام البيان الذي تم نشره عبر حسابه النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إدارة النادي ستطرق كل السبل النظامية والمشروعية للحفاظ على حقوق النادي ومكتسباته”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 29 نقطة، وذلك بعد خسارته بهدف دون رد أمام هجر ضمن منافسات الجولة الـ24.