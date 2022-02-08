أصوات ندية لمع اسمها وتردد صوتها على مسامع العالمين العربي والإسلامي، وهبهما الله رقة وعذوبة قلما تتوفر في غيرهما، إنهما الشابان البارعان في تلاوة القرآن الكريم، إسلام صبحي، وهزاع البلوشي.

صدارة إسلام صبحي وهزاع البلوشي

وتصدر اسم القارئين البلوشي وصبحي، قائمة البحث في مواقع التواصل، نظرًا لما يمتلكانه من موهبة في قراءة القرآن الكريم والإنشاد الديني، بأصوات ترق لها القلوب، ما جعل المغردين يشاركون مقاطع فيديو لتلاوتهما على صفحاتهم.

كما أشاد المغردون بهما بكلمات المديح والثناء، وكتب المغرد ياسر العتيبي تعليقًا على صوت إسلام صبحي: “ما شاء الله من أول ما سمعته خشع قلبي مع صوته وصرت أغلب أوقات نومي أشغله”، وشاركت منال بمقطع لتلاوة إسلام وعلّقت: “إذا اجتمع جمال الآيات مع جمال الصوت”، وأشارت المغردة شهد إلى ما يميز صوت صبحي فكتبت: “ما شاء الله على صوت إسلام صبحي فيه كمية راحة”.

كما أثنى كثير من المغردين على صفحاتهم بصوت هزاع البلوشي، فكتبت يارا معلقة على مقطع فيديو لإحدى تلاواته: “حتى هزاع البلوشي صايرة الفترة الأخيرة ما أقدر أنام بدونه”، وشاركت أخرى بمقطع فيديو للبلوشي وعلّقت: “لا تهجروا القرآن حتى لا تضيق بكم الحياة”.

ماشاء الله على صوت اسلام صبحي فيه كمية راحة ♥️ pic.twitter.com/L2EXzhv9dL — شهد (@123nicee) February 7, 2022

من هما البلوشي وصبحي؟

إسلام صبحي، مصري ولد بمحافظة المنوفية – شمال العاصمة – في عام 1998، ويدرس بكلية الطب، جامعة المنوفية، اشتهر بجمال صوته، كما أبدع في الأناشيد الإسلامية، حققت قناته على اليوتيوب شهرة كبيرة بسبب قوة صوته وموهبته.

أما هزاع البلوشي، فهو شاب من سلطنة عمان اسمه بالكامل هزاع بن عبدالله بن سالم البلوشي، من مواليد 1995، ولد في ولاية لوى، وبدأ دراسته في جامعة السلطان قابوس بدراسة العلوم الاقتصادية والسياسية.

بدأ البلوشي في حفظ القرآن الكريم عندما كان في سن 6 سنوات، وانتهى عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، انتشرت قراءته للقرآن الكريم في عام 2013 وكان أول انتشار له، حيث نشر أحد أصدقائه تسجيل تلاوة له وحظي باهتمام كبير، ليحقق بعدها شهرة واسعة نظرًا لعذوبة صوته.