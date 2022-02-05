أعلنت وسائل إعلام محلية إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته بفيروس كورونا.

ويبلغ إجمالي عدد حالات كورونا في تركيا أكثر من 12.1 مليون حالة بحسب الإحصائيات الرسمية لكن الأرقام الفعلية أكبر من ذلك بكثير.

تركيا تلغي إلزامية فحص كورونا

وكانت تركيا قد أعلنت إلغاء إلزامية فحص كورونا للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا أو لم يكملوا تلقي الجرعات اللازمة ولم يتعرضوا للإصابة بالفيروس في الـ180 يوما الأخيرة، من شرط إبراز فحص كورونا للتنقل المحلي بين الولايات بوسائل النقل العام مثل الطائرات والحافلات والقطارات.

إلغاء شرط المسحة

وألغى التعميم شرط المسحة للعاملين في مدارس وزارة التربية كالمعلمين وسائقي حافلات الطلاب والمستخدمين، وكافة العاملين في الدوائر الحكومية وأماكن العمل الخاصة.