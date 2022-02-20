أعلن قصر باكنغهام ، اليوم الأحد، عن ثبوت إصابة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تعاني من أعراض خفيفة، ومتوقعًا أن تستمر في مباشرة بعض المهمات الخفيفة على مدار الأسبوع.

أعراض كورونا تظهر على الملكة إليزابيث

وقال القصر بحسب رويترز: “لقد ثبتت إصابة الملكة اليوم بفيروس كورونا، تعاني الملكة من أعراض تشبه أعراض البرد المعتدل ولكنها تتوقع استمرار المهام الخفيفة في وندسور خلال الأسبوع المقبل”، مؤكدًا أن الملكة ستستمر في تلقي الرعاية الطبية وستتبع جميع الإرشادات المناسبة.

صعوبة حركة الملكة

والأسبوع الماضي قالت الملكة إليزابيث الثانية، إنها تواجه صعوبة في الحركة، وذلك خلال استقبالها في قصر ويندسور، مقرّ إقامتها الرئيسي، الميجور جنرال إلدون ميلار، ضابط الارتباط بينها وبين القوات المسلّحة، وسلفه الأدميرال جيمس ماك لويد.

وأظهر تسجيل فيديو للقاء الملكة، استقباله ضيفيها واقفة وهي تتّكئ بيديها على عصا والابتسامة تعلو وجهها وقد ارتدت فستانًا منقوشًا. وخاطبت الضابطين وهي تشير إلى قدمها اليسرى أو ساقها “كما تريان، لا يمكنني التحرّك”، فيما أوضحت تقارير محلية أن الملكة تُعاني تصلّبًا طفيفًا.

ظهور نادر

ومؤخرًا أصبح ظهور الملكة إليزابيث نادرًا، خاصةً بعد إصابتها بوعكة صحية في أكتوبر الماضي، فبعد الإعلان عن تأجيل خطة الملكة بالسفر إلى إيرلندا الشمالية، تم الإعلان عن قضائها ليلة الأربعاء الموافق 20 أكتوبر الماضي في المستشفى قبل أن تخرج وتتوجه عائدة إلى قلعة ويندسور الملكية جنوب شرق إنجلترا.