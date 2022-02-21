أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، عن إصابة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بفيروس كورونا للمرة الثانية اليوم الاثنين وذلك أثناء وجوده في مصر.

وكشف الشبول أن نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية مع عدم وجود أعراض مرافقة للإصابة.

إلغاء لقاء مع السيسي

ولفت أنه “جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه الرئيس المصري”.

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقًا للبروتوكول الصحي المقرر”.

إصابة الخصاونة وأسرته

وكان الخصاونة أصيب في ديسمبر الماضي بمتحور أوميكرون وتم عزله في منزله لعدة أيام حيث أفاد التلفزيون الأردني في حينه أن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، موجود في العزل المنزلي، بعد إصابة ابنه وابنته بفيروس كورونا.