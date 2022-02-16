أصيبت راعية الإبل الشهيرة شومة العنزي بفيروس كورونا، ما جعلها تدخل على إثرها مستشفى القريات العام للتعافي منذ ما يقارب 14 يومًا، لكن حالتها تدهورت بشكل ملحوظ.

كورونا يقود شومة العنزي للمستشفى

وناشدت ابنة شومة، وعدد من أقاربها، الجميع الدعاء لها بالشفاء بعد تدهور حالتها الصحية، فيما تفاعل عدد من الناشطين مع هاشتاق “شومة العنزي”، مطالبين الجهات المختصة بنقلها إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي المزيد من الرعاية الطبية.

وكتب نواف العنزي على تويتر: “شومة العنزي ترقد بمستشفى القريات العام ما يقارب ١٤ يومًا وتحتاج تحويلًا لمستشفيات الرياض. آمل من الجميع الدعاء لها بالشفاء”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر دخول شومة العنزي للمستشفى سائلين المولى عز وجل الشفاء والعافية لها، حيث كتب فيصل: “الله يشفيها يا رب”، وغردت نوال: “شفاها الله وعافاها”، وكتب عبدالرحمن: “الله يشفيها.. ما تشوف شرًا”.

كما ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو وهي تنشد القصائد الشعرية وسط البراري بين إبلها، مثل: ““شوفك يطرد الهم”.

شهرة واسعة

واشتهرت شومة العنزي، والتي تخطت التسعينيات من عمرها، باختيارها حياة الصحراء منذ 30 عامًا لرعاية إبلها، بعد وفاة زوجها واضطرارها لتحمل مسؤولية إعالة أبنائها، وهي البدوية التي ظهرت تنادي الإبل الفائزة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بالصياهد الجنوبية للدهناء، حين ووقفت أمام الخيمة، وهي تردد: “تعالي وارجحي يامي .. شوفك يطرد الهمي”.