أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، إصابته بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة الفحص الذي أجراه صباح اليوم الاثنين بأنها إيجابية، وذلك بعد إجرائه الفحص الدوري.

وزير المالية الأردني حالته مستقرة

وقال الوزير لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، إن حالته الصحية مستقرة، وأنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي وتطبيق البروتوكولات المتعلقة بالمصابين، داعيًا من

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عن تسجيل 21 وفاة و8234 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13835 وفاة و1631708 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم، 20.76 %، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 82095 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 98 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 142 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 713 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 %، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 %، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 %.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 %، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 %، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 %.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 %، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 %، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 %.

وأشار الموجز إلى تسجيل 7064 حالة شفاء؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1535778 حالة.

كما أشار إلى إجراء 39667 فحصًا؛ ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء في الأردن إلى 16285726 فحصًا.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4684728 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4372388 شخصًا.