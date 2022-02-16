أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إصابته بفيروس كورونا.

وقال الوزير التركي في تغريدة على تويتر: نتيجة اختبار إصابتي بفيروس كورونا إيجابية. لحسن الحظ، أعاني من أعراض خفيفة. مستمر في العمل من المنزل، ندعو لجميع مرضانا بالشفاء.

حالات كورونا في تركيا

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد أكثر من 13 مليون شخص فيما تجاوز عدد الوفيات أكثر من 91 ألفًا بحسب الإحصائيات الرسمية لكن الأرقام الحقيقية أكثر ارتفاعًا من ذلك.

حصيلة الوفيات اليومية

وكانت تركيا سجلت يوم أمس أعلى حصيلة يومية بالوفيات بسبب كورونا خلال الشهور الأخيرة حيث أظهرت بيانات وزارة الصحة، تسجيل 309 وفيات مرتبطة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام المحلية إلى أن هذه الوفيات تشكل أعلى عدد يومي منذ أكثر من تسعة أشهر، فضلًا عن رصد 94730 إصابة جديدة في الفترة ذاتها.

وتعد حصيلة الوفيات المسجلة أمس هي الأعلى منذ الخامس من مايو عندما بلغت 356، وحث وزير الصحة فخر الدين قوجة المواطنين المسنين وذوي الأمراض المزمنة على توخي المزيد من الحذر بعد هذه البيانات.