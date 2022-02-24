أعلن موظفو الخطوط الجوية العراقية إضرابهم عن العمل وأوقفوا الرحلات المقررة اليوم الخميس، وذلك لحين تنفيذ مطالبهم التي وصفوها بـ”الإصلاحية”.

طلبات موظفي الخطوط الجوية العراقية

وطبقاً لروسيا اليوم، فإن موظفي الخطوط الجوية العراقية قدموا ورقة أسموها بـ”الإصلاحية” تتعلق ببعض المطالب، منها فصل شركة الخطوط الجوية عن وزارة النقل وجعلها هيئة مستقلة، ومنح مدير الخطوط صلاحيات كاملة، وأن تكون الخطوط الجوية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمجلس الوزراء.

وتسبب إيقاف الرحلات بانزعاج المسافرين، حيث شهد المطار بعض الفوضى. وأوقف الموظفون جميع الرحلات باستثناء رحلة واحدة كانت إلى نيودلهي.

تعليق الرحلات الجوية لبغداد

يذكر أنه في يناير الماضي أعلنت الكويت تعليق الرحلات الجوية إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية في تغريدة على تويتر إنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتًا، بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية.

وكانت عدة صواريخ سقطت في مجمع مطار بغداد الدولي يوم الجمعة 28 يناير، مما ألحق أضراراً بطائرة مدنية غير مستخدمة.