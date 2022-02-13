انطلقت اليوم حملة خط مساندة الطفل ببرنامج الأمان الأسري الوطني تحت شعار “الحملة السنوية للتعريف بخط مساندة الطفل” وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم، على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية في المملكة وعلى مدى الفصلين الدراسيين الثاني والثالث للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وتهدف الحملة إلى توعية الطلاب والطالبات بوجود الرقم المجاني (116111) كجهة تقدم لهم المشورة والمساندة والدعم وإحالة مشكلاتهم إلى جهات الاختصاص لمعالجتها متى لزم الأمر بكل سرّية وخصوصية وتحت ضوابط محددة.

أهم أهداف الحملة

كما تهدف الحملة إلى تبصير المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بتخصيص خط مساندة الطفل لجميع الأطفال وفق إمكانياتهم ومراحلهم العمرية وليس فقط للأطفال الذين يتعرضون للعنف، وتوعيتهم بالتأكيد على الطلبة والطالبات بآلية استخدام الخط بالطريقة الأخلاقية الصحيحة والمثلى للاستفادة القصوى من هذا المشروع.

وتأتي هذه الحملة للتأكيد على أهمية بناء مستقبل واعد لأجيال ناشئة على أسس متوازنة ودعائم متينة تضمن المزيد من الازدهار والنهضة لمملكتنا الغالية.