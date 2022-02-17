برأت السلطات الباكستانية شقيق عارضة الأزياء ونجمة وسائل التواصل الاجتماعي قنديل بالوش من تهمة قتلها، بعد مرور خمسة أعوام من صدور الحكم على المتهم، في قضية أثارت الجدل والرأي العام في باكستان وخارجها أيضا.

مقتل قنديل بالوش

وكان اعتراف محمد وسيم شقيق بالوش، سبباً في الحكم عليه بالسجن مدى الحياة في يوليو 2016، وقال حينها إن السبب هو أن النجمة جلبت العار للأسرة، ولم يُنشر أمر المحكمة بعد ، لكنَّ المحامين قالوا إنه جاء بعد أن تراجع وسيم عن اعترافه وطالب والديه بالإفراج عنه.

وأحدث مقتل بالوش عام 2016 صدمةً في باكستان، وأصبحت الفتاة البالغة 26 عامًا حينها، اسمًا مألوفًا بعد أن نشرت في بعض الأحيان صورًا وتعليقات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان لديها مئات الآلاف من المتابعين.

وقال شقيقها وسيم إنه خدرها ثم خنقها حتى الموت بعد أن أهانت اسم العائلة، وحُكم عليه في أواخر عام 2019 بالسجن مدى الحياة بتهمة قتلها.

من جانبها رحبت والدة وسيم، السيدة أنور بيبي، بالحكم وقالت: “أنا ممتنة للمحكمة التي أمرت بالإفراج عن ابني بناء على طلبنا”، و أضافت مازحة:”ما زلنا حزينين على فقدان ابنتنا”، ومن المتوقع إطلاق سراح وسيم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

سبب تسميتها بكيم كارداشيان

شاركت قنديل بلوش في برنامج باكستان أيدول لعام 2013، حيث كان لديها شغفٌ للشهرة على طريقة النجمة العالمية كيم كارداشيان، فاتخذت منهج الإثارة في تحدي العادات والتقاليد، فأطلقوا عليها ذات الاسم.