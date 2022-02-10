جذبت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أنظار محبيها وجمهورها، خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع انستجرام، حيث استعرضت جمالها الطبيعي.

ياسمين عبدالعزيز دون تجميل

وشاركت عبد العزيز بمقطع فيديو جديد، رداً على مروجي الشائعات حول إجرائها عمليات تجميل بعد أن ظهرت في فيديو سابق منتفخة الشفاه ما جعل البعض يؤكد إجرائها جراحات تجميل.

وتبين من خلال الفيديو الذي نشرته ياسمين عبر العزيز، عدم ثبات الصورة بتغير الأبعاد، ما يؤكد أنها قامت باستخدام أحد الفلاتر لتغيير شكلها فقط.

وظهرت ياسمين خلال الفيديو الأخير بملامح ساحرة ومكياج ناعم بألوان ترابية شتوية، فيما لاحظ بعض المتابعين أن وجه ياسمين بدا أنحف عن ما كانت عليه سابقاً.

أزمة صحية:

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد مرت بأزمة صحية صعبة على إثر جراحة فاشلة خلال العام الماضي، سافرت على إثرها إلى أوروبا بطائرة إسعاف خاصة لتكملة علاجها.

وعادت ياسمين بعد تعافيها لتطمئن جمهورها ومحبيها في الوطن العربي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث وجهت رسالة إلى جمهورها في مصر والوطن العربي، قائلة في البداية: “وحشتوني جدًّا”، وبعدها طمأنت الجميع على كونها تجاوزت الأزمة الصحية لذلك ترغب في أن يطمئن الجمهور.

وأشارت إلى كونها في ظل ما كانت تمر به من متاعب صحية، كانت دائمًا دعوات الجمهور والمحبين هي ما يهون عليها كل ما يحدث، على الرغم من كونها رأت الموت وكان قريبًا منها للغاية.