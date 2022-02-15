توقفت اليوم الحركة المرورية بشكل تدريجي على طريق الملك فهد بمدينة أبها؛ بسبب إغلاق جسر الجفالي الجزئي؛ بسبب الصيانة التي أعلنت عنها أمانة منطقة عسير، حيث تواجدت دوريات المرور لتنظيم حركة السير في وقت الذروة.

استخدام الطرق البديلة:

وجاء الإغلاق بعد أن نوهت أمانة منطقة عسير بجميع سالكي طريق الملك فهد المتجه إلى مدينة خميس مشيط، أنه سيتم اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء البدء بأعمال صيانة فواصل جسر الجفالي ضمن أعمال مشروع صيانة الجسور والأنفاق ولم تعلن الأمانة مدة الإغلاق.

ونصحت الأمانة على استخدام طرق بديلة خلال أوقات الذروة مثل طريق الملك عبدالله وطريق المية وطريق المحالة وطريق العمارة.