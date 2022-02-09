أغلقت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عددًا من المنشآت التي خالفت الإجراءات الاحترازية وصادرت أكثر من 300 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على عدد من المنشآت الغذائية، للتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

معالجة التشوه البصري

وكانت أمانة العاصمة المقدسة نفّذت أمس حملة ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، وذلك ضمن جهودها لمعاجلة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الأمانة أنه نُفذت حملات ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، لمعالجة التشوه البصري لواجهات المحلات وذلك بتحسين عدد من واجهات المحال التجارية والغذائية في عدد من المواقع ضمن نطاق بلدية الشرائع.

رفع اللوحات الدعائية

من جانبٍ آخر واصلت بلدية العمرة الفرعية جهودها في رفع اللوحات الدعائية المخالفة في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.

وأكدت الأمانة أنها تعمل جاهدة على معالجة التشوه البصري وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق والطرق العامة، داعية الجميع بضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات عبر الرقم الموحد 940 أو من خلال مواقع التواصل الرسمية.