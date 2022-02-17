أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، 10 مصانع متخصصة في الجبس والأثاث مقامة في أحواش وتديرها عمالة مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية فورًا.

عمالة مخالفة:

وقالت الأمانة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن وكالة البلديات متمثلة في بلدية المعابدة الفرعية، أغلقت 10 مصانع متخصصة في أعمال الجبس والأثاث داخل أحوشة مخالفة، تدار من قبل عمالة مخالفة لنظام العمل.

إغلاق المواقع:

وتابعت أنه تم إغلاق المواقع فوراً، ومصادرة الأدوات المستخدمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، بمساندة الأمن الوقائي والدفاع المدني.