تكتمل رحلة زوّار مناطق موسم الرياض في كل يوم، باقتناء بعض الهدايا التذكارية المزيّنة بشعار الموسم وفعالياته، لتذكّرهم دائمًا باللحظات السعيدة التي عاشوها في تلك المناطق برفقة عائلاتهم وأصدقائهم، منها منطقة “ونتروندرلاند” التي شهدت في يوم التأسيس، إقبالًا كبيرًا من زوارها على محلات بيع التذكارات المتوزعة في أقسام مدينة الألعاب.

وتضم متاجر الهدايا الخاصة بمنطقة “ونتروندرلاند”، ملابس شتوية و”بلوفرات” ذات جودة عالية، وقبعات وشالات شتوية، إضافةً إلى حقائب صغيرة وأكياس لحمل الأغراض موقّعة بشعار الموسم ومناطقه الترفيهية، كما يتسوّق الزوّار من المتاجر أكوابًا للقهوة وأخرى للعصائر، وميداليات و”بروشات” يتم تعليقها في الملابس مزيّنة بشعار “وينتر ويندر لاند”، إلى جانب أوراق لعبة البالوت تحمل ذات الشعار.

اقتناء تذكارات موسم الرياض:

ويمكن تناول الحلويات واحتساء القهوة بأكوابٍ تحمل شعار الموسم، في مقهى داخل متاجر التذكارات، في تجربة حرص كثير من الزوّار على تضمينها مخطط رحلتهم في المنطقة.

وبعد أن أتاح القائمون على موسم الرياض الفرصة أمام الزوّار المرتدين لملابس يوم التأسيس، للدخول مجانًا إلى مناطق الموسم، توافد زوّار وعائلاتهم بأعدادٍ كبيرة إلى بوابات مدينة الألعاب، وأبدوا حماسهم مع الفعاليات التي أقيمت هناك مواكبة للمناسبة الوطنية، وتفاعلوا مع الأغاني الوطنية، لتكتمل متعتهم في ذكرى لا تنسى.

وتلبّي مناطق ألعاب “ونتروندرلاند”، رغبات كافة أفراد العائلة، حيث تحتوي على سبعة مناطق فرعية للألعاب، تحمل كل منطقة هوية معيّنة، وهي مغامرات الرعب، والصندوق السحري ودريم لاند كرنفال وغابة الثلج الشرقي وغابة الثلج الغربي والمهرجان الشتوي، وطريق العجائب.

كما هيأ المنظمون أجنحة تحتفي فيها بالفنانين السعوديين المبدعين، حيث ينشر فيها الفنان رسوماته وأعماله ويعرضها للبيع، كما يستعرض مهاراته في الهواء الطلق أمام أنظار روّاد المدينة الترفيهية.