اختتم مجلس الصحة الخليجي أمس الخميس فعاليات (هيلثكون) التي استمرت لمدة ثلاث أيام في دبي ضمن مبادرات إكسبو 2020 في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث عكف جميع الطلاب من جميع دول الخليج خلال الأيام الماضية على الخروج بأفكار إبداعية للحملات الثلاث المقررة سابقًا وهي: حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن، وحملة خطورة السجائر الالكترونية، وحملة المخدرات.

أفكار إبداعية

وقدم جميع الطلاب أفكارهم الإبداعية اليوم أمام لجنة التحكيم ليتم تقييمها، وفاز فريق طلاب السعودية بجائزة أفضل جودة المحتوى لـ(حملة المخدرات) وفاز فريق طلاب قطر بجائزة أفضل فكرة إبداعية لـ(حملة خطورة السجائر الإلكترونية)، وفاز فريق طلاب عُمان بجائزة أفضل فكرة إبداعية لتغيير السلوك لـ(حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن)، وفاز طلاب الإمارات بجائزة أفضل عرض بصري لـ(حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن)، وفاز فريق طلاب الكويت بجائزة روح الفريق لـ(حملة المخدرات)، وفاز بجائزة هيلثكون الرئيسية في موسمه الأول طلاب مملكة البحرين لـ(حملة خطورة السجائر الإلكترونية).

تسليم الجوائز

وتم تسليم الجوائز للطلاب الفائزين من قبل الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة الصحة العامة- عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي، والأستاذ سليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة الخليجي، ونايف أسعد الجشعم – مدير إدارة التموين- عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي.

الجدير بالذكر أن المجلس سيقوم بتبني جميع أفكار الطلاب المشاركين خلال حملاته القادمة، وسيتم تضمينها في خطته التوعوية للحملات الثلاث المدرجة في مبادرة هيلثكون.