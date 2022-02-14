أعلنت الكويت إلغاء شرط إجراء فحص PCR قبل دخول البلاد سواء بالنسبة لمكتملي التحصين أو لغيرهم.

فحص PCR غير مطلوب

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية – كونا – عن متحدث الحكومة طارق المرزم القول إنه تقرر إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بي.سي.آر) للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول وكذلك الحجر المنزلي.

وأضاف أنه اعتبارًا من الأحد 20 فبراير 2022 تقرر إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بي.سي.آر) للأشخاص “غير مكتملي التحصين ضد (كورونا)” قبل القدوم إلى البلاد، وإلزامهم بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص سلبي.

تطبيق الحجر المنزلي

كما تقرر إلزام غير المحصنين ضد فيروس (كورونا)” بإجراء فحص (بي.سي.آر) “سلبي” قبل القبول على الرحلة بـ72 ساعة مع تطبيق الحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول وإجراء فحص آخر في اليوم السابع يؤكد الخلو من الفيروس لإنهاء الحجر.