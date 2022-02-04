أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الصورة المتداولة والتي تزعم بدء إشعار سكان ثريبان بالعرضيات تمهيدا لإزالة عدد من العقارات، غير صحيحة، ونفت الإمارة أي علاقة لها بهذه الصورة المتداولة.

وقالت إمارة منطقة مكة، في تغريدة عبر “تويتر”: إن الصورة المتداولة التي تُشير إلى بدء إشعار سكان ثريبان بمحافظة العرضيات تمهيدًا لإزالة عددٍ من العقارات مُفبركة وغير صحيحة.

صورة مفبركة وغير صحيحة:

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تصدر من حساب الإمارة.

وكانت بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة تزعم إشعار سكان ثريبان لإزالة عدد من العقارات، وهو ما نفته إمارة منطقة مكة المكرمة.