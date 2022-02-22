ثلاثة قرون مضت على تولي الإمام محمد بن سعود حكم الدرعية وإعلان الدولة السعودية الأولى يوم 22 فبراير من عام 1727م، وهو اليوم الذي أطلق عليه (يوم العهد)، حينما تعهد الإمام محمد بن سعود بتطوير البلاد لتصبح بعد ذلك واحدة من أفضل دول العالم.

وفي هذا اليوم ونحن نحتفل بذكرى التأسيس، وهي المناسبة الوطنية التي نعتز من خلالها بالجذور الراسخة للدولة السعودية، نستذكر هنا أبرز أعمال المؤسس الإمام محمد بن سعود.

مولد المؤسس الإمام محمد بن سعود

ولد المؤسس الإمام محمد بن سعود، عام 1090هـ، الموافق 1679م، واسمه بالكامل الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، ونشأ وترعرع في “الدرعية” واستفاد من التجربة التي خاضها في شبابه حيث عمل إلى جانب والده في ترتيب أوضاع الإمارة، وهو ما أعطاه معرفة تامة بكل أوضاعها.

تأسيس الدولة السعودية الأولى

أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى ووحدها وبناها على مرحلتين:

المرحلة الأولى خلال الفترة من عام 1139 – 1158 هـ / 1727 – 1745 م، وكان من أبرز أحداثها ما يأتي:

توحيد شطري الدرعية وجعلها تحت حكم واحد بعد أن كان الحكم متفرقًا في مركزين.

الاهتمام بالأمور الداخلية وتقوية مجتمع الدرعية وتوحيد أفراده.

تنظيم الأمور الاقتصادية للدولة.

بناء حي جديد في سمحان وهو حي الطرفية، وانتقل إليه بعد أن كان حي غصيبة هو مركز الحكم مدة طويلة.

نشر الاستقرار في الدولة في مجالات متنوعة.

الاستقلال السياسي وعدم الولاء لأي قوة، في حين أن بعض بلدان نجد كانت تدين بالولاء لبعض الزعامات الإقليمية.

إرساله أخاه الأمر مشاري إلى الرياض لإعادة دهام بن دواس إلى الإمارة بعد أن تم التمرد عليه بناءً على طلب دهام المعونة من الدولة السعودية الأولى.

مناصرة الدعوة الإصلاحية التي نادى بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي اختار الدرعية لقوتها واستقلالها وقدرة حاكمها على نصرة الدعوة وحمايتها.

التواصل مع البلدات الأخرى للانضمام إلى الدولة السعودية، وقدرة الإمام الكبيرة على احتواء زعاماتها وجعلهم يعلنون الانضمام للدولة والوحدة.

بناء سور الدرعية للتصدي للهجات الخارجية القادمة إلى الدرعية من شرق الجزيرة العربية.

أما المرحلة الثانية من التأسيس خلال الفترة 1159 – 1179 هـ / 1746 – 1765 م، وأبرز ما فيها:

بدء حملات التوحيد، وتوليه قيادتها.

توحيد معظم منطقة نجد وانتشار أخبار الدولة في معظم أرجاء الجزيرة العربية.

القدرة على تأمين طرق الحج والتجارة فأصبحت نجد من المناطق الآمنة.

النجاح في التصدي لعدد من الحملات التي أرادت القضاء على الدولة في بدايتها.

الاستقرار السياسي وتنظيم الدولة