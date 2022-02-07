بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة، اليوم الاثنين، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير توقيع عقود استثمارية مع مستثمرين من دولة الكويت الشقيقة بإجمالي إيرادات بلغت 340 مليون ريال.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن جذب المستثمرين من خارج المملكة يدل على أن المنطقة الشرقية تمتلك بنية تحتية جاذبة لإقامة الاستثمارات التي تساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

عقود ومشاريع استثمارية

واشتملت عقود المشاريع الاستثمارية على عقد لتطوير عدد من مراكز الترفيه والسياحة والمطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية بالخبر بإجمالي إيرادات 200 مليون ريال مع شركة الشايع ، والعقد الاستثماري الثاني عقد تطوير مركز تجاري (مول) بمساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مخطط أجيال أرامكو بالظهران بإجمالي إيرادات 140 مليون ريال مع تحالف شركة المباركية.

وقع العقود عن الأمانة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ومن الشركات كل من الأستاذ / محمد بن عبد العزيز الشايع والأستاذ / الصيفي مبارك المبارك .

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذه المشاريع ستسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى العناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة الاقتصادية ومشاركة المستثمرين الخليجيين تؤكد جاذبية الاستثمار البلدي وثقة المستثمرين باقتصاد المملكة الحبيبة.

وأضاف أن الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات الرياضية، بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والبيئة والخصخصة والتعزيز من كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات الغير نفطية وتنويعها والعمل مستمر لترسية وتوقيع المزيد من المشاريع الاستثمارية التي تدعم جهود الأمانة المتنوعة واستمرارية مسيرة النهضة التي تعيشها المنطقة الشرقية بظل الدعم المستمر من لدن القيادة الرشيدة حفظها الله.

فرصة استثمارية واعدة

وأبان الجبير بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على الفرص الاستثمارية بالأمانة ومشاركة مستثمرين من خارج المملكة من الخليج وأوروبا مما ساهم في قفزة وتضاعف بالإيرادات خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع المستثمرين، حيث حققت الأمانة إيرادات أكبر من الأرقام المستهدفة لوزارة المالية خلال الثلاثة أعوام المتتالية بإنجاز يسجل للأمانة، وتم استعراض تجربة الأمانة بالاستثمار في منتدى ميزانية 2020 برعاية معالي وزير المالية، وستدعم هذه الإيرادات الاستدامة المالية واستمرارية الجهود الخدمية والسياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تهدف المبادرات الاستثمارية إلى خلق فرص وظيفية ودعم الأسر المنتجة وتنشيط المهرجانات والفعاليات والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة بالمنطقة وجودة الحياة.



ودعا الجبير عموم المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق (فرص) للهواتف الذكية و مركز التميز الاستثماري بكل شفافية وسهولة والمشاركة في صناعة الاستثمارات البلدية لتنمية المنطقة.

ورفع الجبير شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه لكل ما يخدم المنطقة الشرقية وابنائها

حضر اللقاء وكيل الامين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان العرادي ومدير عام التسويق التجاري بالأمانة المهندس ناصر التويجري.