أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن فريقًا من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنقذ دولفين جنح إلى المياه الضحلة في شاطئ الرايس بمحافظة بدر.

فريق من #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية ينقذ دلفينًا جنح إلى المياه الضحلة في شاطئ الرايس بمحافظة بدر، وتمكن الفريق من معالجة الدولفين وتأهيله حتى استعاد نشاطه قبل نقله بالقارب إلى موقع مناسب لإطلاقه والتأكد أنه قادر على الحركة بشكل طبيعي. pic.twitter.com/JdKttCGetk

— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) February 24, 2022

وأضاف المركز أن الفريق تمكن من معالجة الدولفين وتأهيله حتى استعاد نشاطه قبل نقله بالقارب إلى موقع مناسب لإطلاقه والتأكد أنه قادر على الحركة بشكل طبيعي.