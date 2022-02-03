تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، من إجراء تدخل طبي عاجل لإنقاذ مريض من الإصابة بشلل نصفي نتيجة حادث مروري، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية تبين وجود كسر منتقل غير مستقر بالفقرة القطنية الثالثة، مع إصابة الحبل الشوكي أدّى لحدوث ضعف شديد في حركة الطرفين السفليين، مع نقص الاحساس وألم شديد في أسفل الظهر والحوض.

جراحة عاجلة:

وجرى على الفور إجراء عملية جراحية للمريض لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات بمسامير وقضبان ما بين الفقرة القطنية الثانية والرابعة ومتابعة المريض بقسم الرعاية المركزة، ثم التنويم مع مناظرة الشق الجراحي ومتابعة الحالة مع قسم العلاج الطبيعي، وتم خروج المريض من التنويم وهو يتمتع بصحة جيدة وقد استعاد جزءًا كبيرًا من الحركة والاحساس بالطرفين السفليين.