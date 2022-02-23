نجح المحترف النيجيري أوديون إيجالو، لاعب نادي الهلال، في تدوين رقم مميز له، وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك النصر في ربع نهائي كأس الملك.

إيجالو هزم النصر في 3 مباريات:

وخاض اللاعب النيجيري 3 مباريات أمام النصر، فاز فيها جميعًا حيث لعب مباراتين أمام النصر بقميص نادي الشباب ومباراة واحدة بقميص الهلال.

يذكر أن اللاعب النيجيري كان سجل هدفًا من ثنائية فاز بها الهلال على النصر أول أمس في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يخوض مواجهة قوية ضد النصر في الـ3 من مارس:

ويستعد الهلال لمواجهة الحزم السبت المقبل في الجولة الـ22 من دوري المحترفين، ثم مواجهة النصر في الدوري يوم الخميس الثالث من مارس في الجولة الـ23 من الدوري.

وكان إيجالو انضم إلى الهلال في يناير الماضي قادمًا من الشباب حيث سجل هدفًا مع الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الإمارات.