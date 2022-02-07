أفادت وكالة أنباء إيلنا الإيرانية شبه الرسمية، أن شقيقين محتجزين لدى الشرطة اعترفا بقطع رأس زوجة أحدهما، بعد انتشار مقطع مصور مروع للضحية على الإنترنت.

وقال التقرير: إن الرجلين اعتقلا بعد 4 ساعات من جريمتهما يوم السبت في مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

وشاهد عشرات آلاف الأشخاص مقطعًا مصورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه رجل يمسك بسكين كبير بينما يحمل رأسًا مقطوعًا بشعر طويل في يد أخرى.

اعتراف بالجريمة:

ونقلت “إيلنا” عن ضابط الشرطة العقيد سهراب حسين نجاد قوله: إن “المتهمين اعترفا بالقتل أثناء تحقيق الشرطة، وتم تقديمهما للسلطة القضائية”.

وأشار التقرير إلى أن الدافع المحتمل هو مشاكل أسرية، لكنه أضاف أن القضية قيد التحقيق. ولم تكشف الشرطة عن هوية الرجلين، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن القتل أو من صور التسجيل.

وأعلنت لجنة الرقابة على الصحافة في إيران عن حجب موقع “ركنا” الإخباري، بعدما نشر الأخير، أمس السبت، أنباء ومقاطع فيديو لقاتل في الأهواز قطع رأس زوجته البالغة من العمر 17 عامًا وجال به في الشوارع، بحسب موقع “إيران إنترناشيونال”

وكتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، اليوم الأحد 6 فبراير، أن سبب حجب موقع “ركنا” هو “نشر مقطع فيديو لمقتل شابة تبلغ من العمر 17 عامًا في الأهواز” على صفحته في الإنترنت.