ظهر النيجيري أوديون إيغالو بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون من أبرز المهاجمين في الملاعب السعودية.

إيغالو يتألق أمام الكبار

وبدأ إيغالو منافسات الموسم الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وقدم أداء مميزًا، لينضم إلى صفوف الهلال في الميركاتو الشتوي، ويواصل التألق بقميص الزعيم، حيث لعب معه في كأس العالم للأندية والدوري وكأس الملك.

ويُعد إيغالو اللاعب الوحيد الذي نجح في هز شباك الخمسة الكبار هذا الموسم، حيث سجل أمام النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي والشباب، حيث أحرز ثنائية في شباك الليوث مؤخرًا، في المباراة التي حسمها الزعيم بخماسية نظيفة.

ونجح إيغالو في تسجيل 14 هدفًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتقاسم صدارة الهدافين مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

الهلال هذا الموسم

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على النصر بالأمس بهدفين مقابل هدف، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الملك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.