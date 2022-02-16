باتت قرارات الإيقاف والمنع من الغناء هي السائدة في نقابة الموسيقيين المصرية هذه الأيام، بعد أن أعلنت النقابة عبر بيان رسمي عن إيقاف المطرب عمر كمال.

وأصدرت النقابة مساء الثلاثاء بيانًا أعلنت فيه عن إيقاف صاحب أغنية “بنت الجيران” وتحويله للتحقيق، وفيما يخص السبب اكتفت النقابة بالإشارة إلى أن ذلك يأتي بسبب ما بدر من المطرب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

سطر واحد:

قرار النقابة الذي جاء في سطر واحد لم يفسر الواقعة التي أوقف بسببها عمر كمال، إلا أن الأخير دخل في أكثر من مشادة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال أكثر من بث مباشر أطل عبره خلال الأيام الماضية.

كما اصطدم مع البعض وظهر في حالة عصبية وهو يتحدث متفاخرًا بذهابه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك نشاطاته الفنية الأخيرة التي يقدمها.

ويبدو أن المطرب الذي اشتهر من خلال المهرجانات الشعبية التي قدمها، اعتاد على قرار الإيقاف حيث تعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها للإيقاف والتحويل للتحقيق.

بعد أن جاءت الواقعة الأولى بسبب أغنية “بنت الجيران” التي حملت كلمات اعتبرتها النقابة غير لائقة، فيما كان الإيقاف الثاني قبل نحو شهر حينما أحيا حفلًا غنائيًّا وغير من خلاله كلمات أغنيته الشهيرة، وهو ما تسبب في غضب النقابة من جديد.

وحتى الآن لم يعلق كمال على القرار الصادر من نقابة الموسيقيين بإيقافه، ولم يبرر التصرفات التي أقدم عليها خلال الأيام الماضية وحالة العصبية التي لازمته.

رفض أي تجاوز:

من جانبها أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رفضت فيه أي تجاوز أو تطاول علي رموز فنية وصفتها بأنها أثرت علي تاريخ الأغنية المصرية وعاصرت عظماء وظلت رمزًا للعطاء والتفاني مثل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

وقالت: إنها ترفض النيل والتلفظ على هاني شاكر معربة عن إدانتها لظهور أي مطرب مصري على وسائل التواصل بشكل غير لائق والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش الحياء.