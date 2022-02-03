وقّع اتحاد الغرف التجارية السعودية مذكرة تفاهم، لتقديم خدمات إصدار التأشيرات الدولية لأصحاب الأعمال ذوي العلاقة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم.

مركز متكامل:

وبموجب الاتفاقية سيتم تأسيس مركز متكامل بمقر الاتحاد لتقديم خدمات التأشيرات الدولية، لتمكين الراغبين من أصحاب الأعمال الحصول على التأشيرات الدولية بكل يسر وسهولة، بما يشكل إضافة جديدة للخدمات التي يقدمها الاتحاد للمجتمع وأصحاب الأعمال، التي تأتي منسجمة مع إستراتيجية الاتحاد في تحقيق التميز المؤسسي وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين عبر تيسير عملية الحصول على التأشيرات والسفر لدول العالم.