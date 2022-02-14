جددت اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية في اتحاد الغرف التجارية السعودية مطالبها بضرورة توطين سوق الاستشارات بالمملكة إنفاذاً للتوجيهات التي أصدرتها الدولة للجهات الحكومية بضرورة التعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على الخدمات الاستشارية وأن يقتصر التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية في أضيق الحدود والحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية المستشار/ سيف بن عبد الله التركي بأن اللجنة عززت مطالبها الخاصة بضرورة توطين قطاع الاستشارات السعودي بتقديم عدة مبررات ومسوغات موضوعية أبرزها النواحي الأمنية المتعلقة بطبيعة وخصوصية هذا القطاع وسرية وحساسية المعلومات التي يتعامل معها، وما سيحققه التوطين من خدمة للكوادر السعودية ذات الخبرة والمكاتب الاستشارية وزيادة فرص العمل للمواطنين بما ينعكس على اقتصاد المملكة فضلاً عن تفادي المخاطر المتعلقة بالاعتماد الكبير على الشركات الأجنبية.

توطين القطاع

وأوضح التركي أن حصة الشركات والمكاتب الاستشارية السعودية من سوق الاستشارات بالمملكة متواضعة للغاية حيث لا تتعدى في أفضل التقديرات 5% مقارنة بـ 95% للشركات الأجنبية وفقاً لدراسة ديوان المحاسبة العامة (ديوان المراقبة العامة سابقاً) ويعتبر القطاع الاستشاري ضمن الأضخم بحجم إنفاق سنوي يقدر بنحو 20 مليار ريال ويصنف بأنه ضمن الأسرع نمواً محلياً وعالمياً، كما أن القطاع يتضمن 60 تخصصاً ومهنة استشارية لا يمكن تنفيذ الأعمال أو المشاريع بدونها وهذا كله يعطي أولوية وأهمية للقطاع الاستشاري.

وأضاف بأن توطين القطاع الاستشاري وزيادة حصته السوقية إحدى الأهداف بالخطة الاستراتيجية التي تعمل اللجنة على تحقيقها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص والثالث.

طرح عدة استبيانات الكترونية

وأردف التركي بأن من أبرز التحديات المتعلقة بالقطاع الاستشاري بعد طرح عدة استبيانات الكترونية وعقد ورشة عمل لحصر تحديات القطاع الاستشاري بالشراكة مع لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة مكة وبمشاركة عدة جهات تتمثل التحديات في : ضعف الجوانب التنظيمية والتشريعية وعدم وجود مظلة مستقلة للقطاع الاستشاري وضعف الوعي المجتمعي بأهمية القطاع الاستشاري ودوره والمنافسة الغير العادلة وكذلك قلة حصة القطاع الاستشاري الوطني في المنافسات والمشاريع الحكومية والنقص في البيانات والمعلومات والإحصاءات وضعف التمويل والممكنات وعدم وجود ممارسات لتأهيل وتدريب القوى البشرية الوطنية بالمكاتب الاستشارية بما يحقق الكفاءة والفعالية للتنافس مع المكاتب والشركات الاستشارية الأجنبية

وأكد بأنهم باللجنة يعكفون على معالجة التحديات للقطاع الاستشاري عبر تنظيم عدة مبادرات وفعاليات ولقاءات مع الجهات ذات العلاقة والمسئولين وأنهم متفائلين بأنها ستعالج إن شاء الله في القريب العاجل لاسيما في ظل وجود الدعم اللا محدود للقطاع الخاص من القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

واختتم التركي حديثه بأنهم باللجنة ولله الحمد خلال الفترة الماضية تم تحقيق العديد من الانجازات والأعمال والمبادرات التي عادت بالنفع على القطاع الاستشاري بما يحقق تطويره وتنميته والتي سيعلن عنها قريباً حيث حققت تلك الإنجازات بفضل الله سبحانه ثم بتكاتف جميع أعضاء اللجنة والعمل بروح الفريق الواحد والدعم الذي تتلقاه اللجنة من اتحاد الغرف السعودية