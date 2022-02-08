وقعت وزارة الثقافة اليوم اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية السياحي، بهدف نشر الوعي الثقافي وإثراء تجربة زوار المناطق السياحية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الثقافة، حيث مثّل الوزارة معالي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، فيما مثّل الصندوق الرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبد الله الفاخري.

تفاصيل اتفاقية الثقافة والصندوق

واتفق الجانبان على التعاون في عدة مجالات لتطوير الفرص الاستثمارية في الأصول الثقافية ذات الطابع السياحي، وتوفير الحلول التمويلية للقطاع الخاص، كما تضمنت الاتفاقية إيجاد حلول لدعم المنشآت ذات العلاقة للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وتهدف الاتفاقية إلى إضافة بصمة ثقافية في المشاريع السياحية من خلال تطوير المواقع التراثية وتحويلها إلى وجهات سياحية، إلى جانب تخصيص أنشطة ثقافية في المشاريع السياحية القائمة أو المزمع إقامتها بما يحقق دعم المواهب المبدعة من أبناء الوطن للاستفادة من المكتسبات السياحية والثقافية لتعزيز استثماراتهم وتنمية مهاراتهم بما يحقق أهداف الوزارة والصندوق ويتوافق مع الإستراتيجيات الوطنية للثقافة والسياحة.

الإسهام الاقتصادي

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود وزارة الثقافة في تحقيق تطلعاتها لجعل الثقافة نمط حياة، ورفع مستوى إسهامها الاقتصادي، إلى جانب تزويد المواقع السياحية السعودية بمحتوى ثقافي متنوع، مما يتيح فرصاً للمواهب الوطنية عبر هذه المشاريع الثقافية السياحية.

كما تعكس الاتفاقية حرص صندوق التنمية السياحي على تفعيل التكامل بين السياحة والثقافة ودعم الاستثمارات السياحية في المواقع التراثية والثقافية ضمن الوجهات الرئيسة في المملكة، لما لها من أثر اقتصادي كبير يسهم في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل.