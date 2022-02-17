وقعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مع شركة HUMAX مذكرة تعاون مشترك لتعزيز وتطوير وتبادل الخبرات في مجال البث والأجهزة الرقمية.

أهداف اتفاقية المرئي والمسموع

وتنص المذكرة على تنظيم وتطوير أجهزة البث التلفزيوني الفضائي، وتشكيل فرق هندسية لإعداد المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة استقبال وتوزيع البث التلفزيوني الرقمي مما سيساهم في الحد من قرصنة المحتوى والبث غير النظامي، وإقامة برامج تدريبية تقنية للمختصين في الهيئة وتبادل الخبرات في مجال الأجهزة الإلكترونية وتصنيع وتوزيع الرسيفرات، وتقديم الخدمات للموزعين في المملكة مثل توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة والتشغيل .

تأسيس مكتب HUMAX في السعودية

وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة إسراء عسيري والعضو المنتدب للشركة كيونج وي شين.

وتتضمن الاتفاقية العمل على تأسيس مكتب تمثيل للشركة في السعودية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء مصنع لصناعة وتطوير أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي في المملكة، ما يسهم في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي.