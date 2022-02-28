أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية اليوم الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين.

تطورات الأوضاع:

وستكون الدورة برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني، بناءً على طلب مصر للتباحث حول تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا.

دورة غير عادية:

واتفق على عقد هذه الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بدعوة من مصر، للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا؛ وقد أيدت الطلب المصري الكويت والأردن وعدد من الدول العربية.