أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية اليوم الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين.
تطورات الأوضاع:
وستكون الدورة برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني، بناءً على طلب مصر للتباحث حول تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا.
دورة غير عادية:
واتفق على عقد هذه الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بدعوة من مصر، للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا؛ وقد أيدت الطلب المصري الكويت والأردن وعدد من الدول العربية.
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