ناقش المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في اجتماعه بمسؤولي إمارات وأمانات المناطق المتضررة من تزايد أعداد قرود البابون، تنسيق الجهود لمعالجة المشكلة.

تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون:

واستعرض المركز بحسب ما ذكر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عددًا من الحلول السريعة وذلك ضمن برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون وإيجاد الحلول الذي أطلقه المركز مؤخرًا.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أطلق برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد البابون، وذلك بهدف تقييم الأضرار الناتجة عن تزايد أعدادها في المواقع السكنية والزراعية، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الأضرار.

أضرار وآثار سلبية:

وقال مركز الحياة الفطرية في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه يجري دراسات لاحتواء مشكلة تكاثر القرود للحد من الأضرار التي تحدثها قرود البابون في بعض المناطق لاسيما بعض الوجهات السياحية، جنوب وجنوب غرب المملكة، وما تسببه من آثار سلبية بيئية واجتماعية وصحية واقتصادية، إذ يعكف على إعداد خطط متكاملة وحملات توعية لمعالجة مشكلة البابون.