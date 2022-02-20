قرر متحف صقر الجزيرة للطيران فتح أبوابه مجاناً للزوار يوم الثلاثاء المقبل 21 / 7 / 1443 هـ الموافق 22 فبراير 2022 م احتفالاً بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية من الساعة ٤ م إلى الساعة ١١ م.

تاريخ القوات الجوية الملكية السعودية

ويُعد متحف صقر الجزيرة للطيران المتحف المختص لحفظ واستعراض تاريخ القوات الجوية الملكية السعودية من وثائق تاريخية وطائرات خرجت من الخدمة منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

يُذكر بأن متحف صقر الجزيرة للطيران يُعد من أبرز المشاركين في المناسبات الوطنية واحتفالات اليوم الوطني السعودي منذ تأسيسه في عام 1999 م.