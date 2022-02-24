ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس، بأكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، حيث أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا فجر اليوم.

سعر الذهب اليوم الأعلى منذ عام

ففي تمام الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1939.97 دولار للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ يناير 2021 عند 1948.77 دولار للأونصة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.8% إلى 1943.90 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 8% منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 25.03 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 1% إلى 1102.43 دولار للأونصة، في حين صعد البلاديوم 1.3% إلى 2514.54 دولار للأونصة.

الغزو الروسي لأوكرانيا

وأطلقت القوات الروسية فجر اليوم صواريخ على عدة مدن أوكرانية وأنزلت قوات على الساحل الجنوبي للبلاد، وذلك في أعقاب أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ما وصفها بأنها عملية عسكرية خاصة.

وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد فورًا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم الخميس ضد أهداف في أوكرانيا.

وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة: “أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جداً إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية: أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فورياً وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبداً في تاريخكم”.