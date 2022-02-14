نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلاً بمركز العلوم العصبية، من استئصال ورم ليفي عصبي ضخم في قاع الجمجمة ضاغطاً على جذع الدماغ, بالإضافة إلى ورمين آخرين أحدهما سحائي والأخر ليفي ضاغطين على الحبل الشوكي لشاب في العقد الثاني في عملية نادره وعالية الخطورة.

تعدد الأورام في أماكن خطيرة

وأوضح قائد الفريق الطبي الدكتور محمد غازي عبده، أن صعوبة العملية تكمن في تعدد الأورام في أماكن خطيرة وملاصقة لجذع وأعصاب الدماغ والحبل الشوكي, حيث تم تجهيز خطة جراحية من مرحلتين لاستئصال الأورام الكبيرة والمؤثرة على المريض وتم في المرحلة الأولى إزالة الورم الليفي العصبي الملاصق لجذع الدماغ تحت المراقبة العصبية، وباستخدام جهاز الملاحة الجراحية والميكروسكوب الجراحي، في عملية استغرقت تسع ساعات, وفي المرحلة الثانية قام الفريق بتدخل جراحي ثاني للورمين الضاغطين على الحبل الشوكي واستخدام الميكروسكوب الجراحي استغرقت ست ساعات التي أوضحت نتائجها وجود ورمين من نوعين مختلفين أحدهما سحائي والأخر ليفي.

إزالة الأورام الضاغطة

وتكللت ولله الحمد العمليات الجراحية بالنجاح، مع إزالة الأورام الضاغطة على الحبل الشوكي وجذع الدماغ مع تحسن قدرة المريض على المشي, حيث يتم متابعة المريض لمراقبة الأورام الصغيرة غير الضاغطه وتطورها.