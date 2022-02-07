أكدت الدكتور مها العلاوي، استشارية الأمراض المعدية، ضرورة تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

حالات حرجة:

وقالت العلاوي في تصريحات إلى الإخبارية: إن أغلب الحالات الحرجة لأشخاص لم يستكملوا جرعات لقاح كورونا أو لم يستكملوا الجرعات.

وشددت الاستشارية على أن معظم الحالات الحرجة تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين مر عليهم أكثر من 8 شهور، ومن يتلقون الجرعة التنشيطية تكون إصابتهم بمضاعفات فيروس كورونا نادرة جدًّا.

كورونا في السعودية:

وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس الأحد، عن تسجيل 3260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت الصحة أنه تم تسجيل 3878 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (666,697) حالة ولله الحمد.