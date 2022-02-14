أكدت الدكتورة فوزية بامقدم، استشارية أمراض الأعصاب والصرع في مدينة الملك فهد الطبية، أن 50% من الصرع بدون أسباب، لذلك يتم ربطه بالجن والحسد، وهذا عكس الحقيقة.

د. فوزية بامقدم – استشارية أمراض الأعصاب والصرع في مدينة الملك فهد الطبية: 50 % من الصرع تكون بدون أسباب لذا يربط بالجن والحسد .. وهذه أبرز مسبباته الطبية@EEGroup07@KFMC_RIYADH#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/S5OFC3Fley

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 14, 2022

أسباب الصرع:

وتابعت الاستشارية، خلال حوارها إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أسباب الصرع تختلف بين الوراثية وهذه ونسبتها قليلة وترتبط بزواج الأقارب، وكذلك الحمى الشوكية أو ورم الدماغ أو حدوث تشوهات خلقية في الدماغ، وبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية القوية.

ولفتت إلى أن قائمة أسباب الصرع تضم أمراض الكبد والكلى وتعاطي الكحول والمخدرات وانخفاض معدل الفسفور، وهبوط أو زيادة السكر عن المعدل الطبيعي، وانخفاض ملح الصوديوم أو الكالسيوم وبمجرد تعويضها يتعافى المصاب.