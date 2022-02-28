قال الدكتور سعود السفري نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للسكري، استشاري أمراض السكري: إنه مع التطور الطبي، فإنه سيتم تناول إنسولين حبوب بديلًا عن الحقن خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأضاف السفري، خلال حواره إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الاثنين، أن هذه الطريقة من أهم مشاكلها هي هضمه في الأمعاء ولا يستفيد منه الجسم.

الحقنة في تطور دائم:

وتابع أن حقنة الإنسولين في تطور دائم وتعطى الآن للرضع بدون أي ألم لصغر حجمها، وتم تطوير أقلام للحقن بألوان مختلفة مما يعطي للمريض نوعًا من الخصوصية.