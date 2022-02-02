أكد الدكتور حمد الماضي، استشاري طب طوارئ الأطفال، أن التشنجات الحرارية تعتبر حالة مرضية حميدة ولا يصاحبها أي مضاعفات للجهاز العصبي للطفل.
فيديو | د. حمد الماضي لـ #برنامج_اليوم: التشجنات الحرارية حميدة وليس لها مضاعفات على الجهاز العصبي للطفل pic.twitter.com/Sas1PpfISo
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 2, 2022
خافض حرارة:
وتابع الماضي خلال حواره إلى برنامج اليوم، أن طب الطوارئ يصنف ارتفاع درجة الحرارة بطريقة مختلفة، قائلًا: إذا كان الطفل ثلاثة شهور يفضل تقييمه من قبل الطبيب بصرف النظر عن حركته ونشاطه اليومي.
وأضاف: عندما ترتفع درجة حرارة الطفل الأكثر من عام يمكن إعطاؤه خافض الحرارة في المنزل لاستعادة نشاطه ولا يستدعي زيارة الطبيب.
ارتفاع درجة الحرارة:
ولفت الماضي إلى أنه عند ارتفاع درجات الحرارة لمدة 3 أيام متواصلة يجب زيارة الطبيب، لأن هناك بعض الأعراض المصاحبة للحرارة التي تتمثل في صعوبة التنفس والكحة والتأثير على الطعام.
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