توقع استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، أن ترفع المملكة الإجراءات الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة.

فيديو | استشاري: قريبا ستلغى إجراءات كورونا الاحترازية #الإخبارية pic.twitter.com/wy2WQplpvD

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2022

رفع الإجراءات الاحترازية:

وقال غليلة، في اتصال هاتفي لقناة الإخبارية: “حينما تستقر الحالات المصابة بكورونا وتصبح قليلة بعدها سيتخذ مسؤولو وزارة الصحة قرارهم في رفع الإجراءات الاحترازية”، مضيفًا أنه يتوقع أن يتم رفع هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة.

انخفاض المنحنى الوبائي:

وفي وقت سابق من اليوم شكر متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، المواطنين والمقيمين على التزامهم بالإجراءات الاحترازية والإقبال على أخذ اللقاحات وبالأخص الجرعة التنشيطية.

كما شكر العبدالعالي، خلال مؤتمر متابعة تطورات كورونا اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين على ثقتهم في الجهات المختصة والرسمية وعدم انجرافهم وراء الشائعات، كما توجه بالشكر لكل اللجان الوطنية القائمة على الخدمات الصحية والمنظومة بأكملها، مشيرًا إلى أن الجميع كان له يد فيما نمرّ به الآن من نتائج إيجابية في مواجهة الجائحة.

وأكد متحدث الصحة أن ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات وسياسات يؤتي ثماره بعد توفيق الله بعزيمة وتوجيهات قيادة هذه البلاد ثم التزام الجميع بواجباته.

وأكد المتحدث أن المملكة تضرب أروع الأمثلة في مواجهة هذه الجائحة وهي نموذج عالمي يحتذى به، مؤكدًا أن منحنى الإصابات في المملكة يعود للنزول وبشكل متميز جدًّا وواضح.

وقال: “بالرغم من عدد الإصابات التي واكب هذه الموجة عالميًّا أو في المملكة إلا أن مستويات الحماية الصحية والأمن الصحي للحد من شدة المرض وعدد الحالات كان كبيرًا جدًّا، وهذا يدل على الأثر الواضح للقاحات في مواجهة كورونا”.