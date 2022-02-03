أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد قبل قليل عن استقالة المدرب دينارت وجهازه المعاون من تدريب أخضر اليد، وذلك بعد الحصول على برونزية بطولة آسيا الأخيرة والتأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد العام المقبل.

المدرب دينارت يستقيل من تدريب أخضر اليد

ووجه اتحاد اليد الشكر إلى المدرب دينارت والمدرب ألكسندر مساعد المدير الفني بعد أن تقدم كل منهما مع باقي أعضاء الجهاز المعاون باستقالتهم.

ولعب الأخضر تحت قيادة دينارت 16 مباراة، ما بين ودية ورسمية تمكن من الفوز في 12 لقاء.

البحث عن بديل

وأعلن مركز التدريب السعودي الأولمبي بجانب الاتحاد السعودي لكرة اليد، عزمهم خلال الأسابيع المقبلة، في البحث عن بديل لإعداد المنتخب السعودي خلال بطولتي دورة الألعاب الآسيوية 2022 وبطولة العالم 2023.

وكان المنتخب السعودي تُوج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة آسيا لكرة اليد في نسختها العشرين مساء الاثنين الماضي، وذلك بعد أن فاز على المنتخب الإيراني بنتيجة 26/23.