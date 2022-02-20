سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 20 فبراير 2022، في السعودية استقراراً في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، ووصل سعر أونصة الذهب بنحو 1899 دولارًا، بعد أن سجلت تقلبات أواخر الأسبوع الماضي، نتيجة الأوضاع في روسيا وأوكرانيا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة نحو 228.95 ريال 61.05 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22، في السعودية 209.87 ريال 55.97 دولار.

الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب الأكثر تداولات في السعودية عيار 21 عند 200.33 ريال 53.42 دولار، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 171.72 ريال 45.79 دولار.

الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 “الاقتصادي” ، صباح اليوم في المملكة نحو 133.56 ريال 35.62 دولار، كما بلغ سعر أونصة الذهب بيع بنحو 7.121.25 ريال 1.899.00 دولار، وجاءت أسعار شراء أونصة الذهب بنحو 7.125.00 ريال 1.900.00 دولار.