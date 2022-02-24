تتواصل فعاليات “يوم التأسيس” لليوم الثالث على التوالي في حديقة الملك فهد بالدمام، وسط تفاعل كبير من الأهالي والزوار، مع حزمة من البرامج والأنشطة والعروض المسرحية المقدمة.

فعاليات يوم التأسيس

وشهدت الفعاليات حضورًا كبيرًا لافتًا على مختلف الأركان والساحات والتي تنوعت ما بين الأسواق التجارية والمنتجات التراثية والحرف والأشغال اليدوية والأسر المنتجة، إلى جانب العروض المسرحية والفرق الشعبية، ووجود شاشات عرض كبيرة تحكي مسيرة وطن.

فعاليات نجناج

يذكر أن فعالية “نجناج” قسمت إلى خمس مناطق “الوسطى، الشرقية، الشمالية، الغربية، الجنوبية”، ولكل منطقة بوابة تضم معرضاً فنياً مصغراً عبارة عن صور قديمة من كل منطقة بما تحمله من تراث قديم يعبر عن تاريخها خلال الدولة السعودية، وسيكون في كل منطقة ممثلين ورواة يروون قصص واقعية حدثت خلال فترة التأسيس.